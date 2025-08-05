Divisas / KUKE
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
KUKE: Kuke Music Holding Limited American Depositary Shares, each rep
1.59 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KUKE de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.59, mientras que el máximo ha alcanzado 1.64.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Kuke Music Holding Limited American Depositary Shares, each rep. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KUKE News
- 3 acciones sobrevendidas en comunicación ofrecen oportunidades de compra en EE. UU. | Benzinga España
- Top 3 Tech & Telecom Stocks That Could Blast Off In September - Iridium Communications (NASDAQ:IRDM), Kuke Music Hldg (NYSE:KUKE)
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In September - Amber International (NASDAQ:AMBR), CTW Cayman (NASDAQ:CTW)
- Beijing KUKE Music partners with People’s Music Publishing House
- Chinese EV maker GWM partners with KUKE Music for in-car audio
- Chinese automaker WEY partners with KUKE Music for in-car audio
- Kuke regains NYSE compliance, explores automotive partnerships
Rango diario
1.59 1.64
Rango anual
0.14 4.62
- Cierres anteriores
- 1.59
- Open
- 1.63
- Bid
- 1.59
- Ask
- 1.89
- Low
- 1.59
- High
- 1.64
- Volumen
- 8
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -1.24%
- Cambio a 6 meses
- -43.42%
- Cambio anual
- 98.75%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B