KUKE: Kuke Music Holding Limited American Depositary Shares, each rep
1.59 USD 0.04 (2.45%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KUKE за сегодня изменился на -2.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.56, а максимальная — 1.60.
Следите за динамикой Kuke Music Holding Limited American Depositary Shares, each rep. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KUKE
- Top 3 Tech & Telecom Stocks That Could Blast Off In September - Iridium Communications (NASDAQ:IRDM), Kuke Music Hldg (NYSE:KUKE)
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In September - Amber International (NASDAQ:AMBR), CTW Cayman (NASDAQ:CTW)
- Beijing KUKE Music partners with People’s Music Publishing House
- Chinese EV maker GWM partners with KUKE Music for in-car audio
- Chinese automaker WEY partners with KUKE Music for in-car audio
- Kuke regains NYSE compliance, explores automotive partnerships
Дневной диапазон
1.56 1.60
Годовой диапазон
0.14 4.62
- Предыдущее закрытие
- 1.63
- Open
- 1.60
- Bid
- 1.59
- Ask
- 1.89
- Low
- 1.56
- High
- 1.60
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- -2.45%
- Месячное изменение
- -1.24%
- 6-месячное изменение
- -43.42%
- Годовое изменение
- 98.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.