Devises / KUKE
KUKE: Kuke Music Holding Limited American Depositary Shares, each rep
1.48 USD 0.04 (2.63%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de KUKE a changé de -2.63% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.43 et à un maximum de 1.51.
Suivez la dynamique Kuke Music Holding Limited American Depositary Shares, each rep. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KUKE Nouvelles
- Top 3 Actions technologiques et de télécommunications qui pourraient décoller en septembre | Benzinga France
- Top 3 Tech & Telecom Stocks That Could Blast Off In September - Iridium Communications (NASDAQ:IRDM), Kuke Music Hldg (NYSE:KUKE)
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In September - Amber International (NASDAQ:AMBR), CTW Cayman (NASDAQ:CTW)
- Beijing KUKE Music partners with People’s Music Publishing House
- Chinese EV maker GWM partners with KUKE Music for in-car audio
- Chinese automaker WEY partners with KUKE Music for in-car audio
- Kuke regains NYSE compliance, explores automotive partnerships
Range quotidien
1.43 1.51
Range Annuel
0.14 4.62
- Clôture Précédente
- 1.52
- Ouverture
- 1.49
- Bid
- 1.48
- Ask
- 1.78
- Plus Bas
- 1.43
- Plus Haut
- 1.51
- Volume
- 57
- Changement quotidien
- -2.63%
- Changement Mensuel
- -8.07%
- Changement à 6 Mois
- -47.33%
- Changement Annuel
- 85.00%
20 septembre, samedi