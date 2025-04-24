Moedas / KRNY
KRNY: Kearny Financial
6.62 USD 0.15 (2.32%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KRNY para hoje mudou para 2.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.49 e o mais alto foi 6.66.
Veja a dinâmica do par de moedas Kearny Financial. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
KRNY Notícias
Kearny financial director Wong-Zaza buys $8,988 in shares
Kearny Financial earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
Kearny Financial Q4 2025 slides: Net interest margin expands amid steady earnings
Kearny Financial reports Q4 net income of $6.8 million
- 3D Systems, Rigetti Computing, UnitedHealth Group And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - 3D Sys (NYSE:DDD), Exodus Movement (AMEX:EXOD)
- Why Coinbase Global Shares Are Trading Higher By Over 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Accelerate Diagnostics (NASDAQ:AXDX)
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
Faixa diária
6.49 6.66
Faixa anual
3.91 8.59
- Fechamento anterior
- 6.47
- Open
- 6.49
- Bid
- 6.62
- Ask
- 6.92
- Low
- 6.49
- High
- 6.66
- Volume
- 153
- Mudança diária
- 2.32%
- Mudança mensal
- -0.60%
- Mudança de 6 meses
- 6.26%
- Mudança anual
- -3.64%
