Валюты / KRNY
KRNY: Kearny Financial
6.42 USD 0.06 (0.93%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KRNY за сегодня изменился на -0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.35, а максимальная — 6.51.
Следите за динамикой Kearny Financial. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KRNY
- Kearny financial director Wong-Zaza buys $8,988 in shares
- Kearny Financial earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Kearny Financial Q4 2025 slides: Net interest margin expands amid steady earnings
- Kearny Financial reports Q4 net income of $6.8 million
- 3D Systems, Rigetti Computing, UnitedHealth Group And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - 3D Sys (NYSE:DDD), Exodus Movement (AMEX:EXOD)
- Why Coinbase Global Shares Are Trading Higher By Over 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Accelerate Diagnostics (NASDAQ:AXDX)
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
Дневной диапазон
6.35 6.51
Годовой диапазон
3.91 8.59
- Предыдущее закрытие
- 6.48
- Open
- 6.46
- Bid
- 6.42
- Ask
- 6.72
- Low
- 6.35
- High
- 6.51
- Объем
- 541
- Дневное изменение
- -0.93%
- Месячное изменение
- -3.60%
- 6-месячное изменение
- 3.05%
- Годовое изменение
- -6.55%
