KRNY: Kearny Financial
6.65 USD 0.09 (1.34%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KRNY hat sich für heute um -1.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.65 bis zu einem Hoch von 6.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kearny Financial-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.65 6.73
Jahresspanne
3.91 8.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.74
- Eröffnung
- 6.73
- Bid
- 6.65
- Ask
- 6.95
- Tief
- 6.65
- Hoch
- 6.73
- Volumen
- 48
- Tagesänderung
- -1.34%
- Monatsänderung
- -0.15%
- 6-Monatsänderung
- 6.74%
- Jahresänderung
- -3.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K