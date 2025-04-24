货币 / KRNY
KRNY: Kearny Financial
6.42 USD 0.06 (0.93%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KRNY汇率已更改-0.93%。当日，交易品种以低点6.35和高点6.51进行交易。
关注Kearny Financial动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KRNY新闻
- Kearny financial director Wong-Zaza buys $8,988 in shares
- Kearny Financial earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Kearny Financial Q4 2025 slides: Net interest margin expands amid steady earnings
- Kearny Financial reports Q4 net income of $6.8 million
- 3D Systems, Rigetti Computing, UnitedHealth Group And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - 3D Sys (NYSE:DDD), Exodus Movement (AMEX:EXOD)
- Why Coinbase Global Shares Are Trading Higher By Over 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Accelerate Diagnostics (NASDAQ:AXDX)
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
日范围
6.35 6.51
年范围
3.91 8.59
- 前一天收盘价
- 6.48
- 开盘价
- 6.46
- 卖价
- 6.42
- 买价
- 6.72
- 最低价
- 6.35
- 最高价
- 6.51
- 交易量
- 541
- 日变化
- -0.93%
- 月变化
- -3.60%
- 6个月变化
- 3.05%
- 年变化
- -6.55%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值