통화 / KRNY
KRNY: Kearny Financial
6.52 USD 0.22 (3.26%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KRNY 환율이 오늘 -3.26%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.52이고 고가는 6.73이었습니다.
Kearny Financial 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
6.52 6.73
년간 변동
3.91 8.59
- 이전 종가
- 6.74
- 시가
- 6.73
- Bid
- 6.52
- Ask
- 6.82
- 저가
- 6.52
- 고가
- 6.73
- 볼륨
- 952
- 일일 변동
- -3.26%
- 월 변동
- -2.10%
- 6개월 변동
- 4.65%
- 년간 변동율
- -5.09%
20 9월, 토요일