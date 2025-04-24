通貨 / KRNY
KRNY: Kearny Financial
6.74 USD 0.27 (4.17%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KRNYの今日の為替レートは、4.17%変化しました。日中、通貨は1あたり6.49の安値と6.74の高値で取引されました。
Kearny Financialダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
KRNY News
- Kearny financial director Wong-Zaza buys $8,988 in shares
- Kearny Financial earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Kearny Financial Q4 2025 slides: Net interest margin expands amid steady earnings
- Kearny Financial reports Q4 net income of $6.8 million
- 3D Systems, Rigetti Computing, UnitedHealth Group And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - 3D Sys (NYSE:DDD), Exodus Movement (AMEX:EXOD)
- Why Coinbase Global Shares Are Trading Higher By Over 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Accelerate Diagnostics (NASDAQ:AXDX)
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
1日のレンジ
6.49 6.74
1年のレンジ
3.91 8.59
- 以前の終値
- 6.47
- 始値
- 6.49
- 買値
- 6.74
- 買値
- 7.04
- 安値
- 6.49
- 高値
- 6.74
- 出来高
- 577
- 1日の変化
- 4.17%
- 1ヶ月の変化
- 1.20%
- 6ヶ月の変化
- 8.19%
- 1年の変化
- -1.89%
