Devises / KRNY
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
KRNY: Kearny Financial
6.52 USD 0.22 (3.26%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de KRNY a changé de -3.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.52 et à un maximum de 6.73.
Suivez la dynamique Kearny Financial. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KRNY Nouvelles
- Kearny financial director Wong-Zaza buys $8,988 in shares
- Kearny Financial earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Kearny Financial Q4 2025 slides: Net interest margin expands amid steady earnings
- Kearny Financial reports Q4 net income of $6.8 million
- 3D Systems, Rigetti Computing, UnitedHealth Group And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - 3D Sys (NYSE:DDD), Exodus Movement (AMEX:EXOD)
- Why Coinbase Global Shares Are Trading Higher By Over 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Accelerate Diagnostics (NASDAQ:AXDX)
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
Range quotidien
6.52 6.73
Range Annuel
3.91 8.59
- Clôture Précédente
- 6.74
- Ouverture
- 6.73
- Bid
- 6.52
- Ask
- 6.82
- Plus Bas
- 6.52
- Plus Haut
- 6.73
- Volume
- 952
- Changement quotidien
- -3.26%
- Changement Mensuel
- -2.10%
- Changement à 6 Mois
- 4.65%
- Changement Annuel
- -5.09%
20 septembre, samedi