Valute / KRNY
KRNY: Kearny Financial
6.52 USD 0.22 (3.26%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KRNY ha avuto una variazione del -3.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.52 e ad un massimo di 6.73.
Segui le dinamiche di Kearny Financial. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
KRNY News
- Kearny financial director Wong-Zaza buys $8,988 in shares
- Kearny Financial earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Kearny Financial Q4 2025 slides: Net interest margin expands amid steady earnings
- Kearny Financial reports Q4 net income of $6.8 million
Intervallo Giornaliero
6.52 6.73
Intervallo Annuale
3.91 8.59
- Chiusura Precedente
- 6.74
- Apertura
- 6.73
- Bid
- 6.52
- Ask
- 6.82
- Minimo
- 6.52
- Massimo
- 6.73
- Volume
- 952
- Variazione giornaliera
- -3.26%
- Variazione Mensile
- -2.10%
- Variazione Semestrale
- 4.65%
- Variazione Annuale
- -5.09%
20 settembre, sabato