Moedas / KREF
KREF: KKR Real Estate Finance Trust Inc
9.60 USD 0.07 (0.73%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KREF para hoje mudou para 0.73%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.48 e o mais alto foi 9.64.
Veja a dinâmica do par de moedas KKR Real Estate Finance Trust Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KREF Notícias
Faixa diária
9.48 9.64
Faixa anual
8.28 12.32
- Fechamento anterior
- 9.53
- Open
- 9.54
- Bid
- 9.60
- Ask
- 9.90
- Low
- 9.48
- High
- 9.64
- Volume
- 96
- Mudança diária
- 0.73%
- Mudança mensal
- 0.21%
- Mudança de 6 meses
- -11.11%
- Mudança anual
- -22.08%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh