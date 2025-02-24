货币 / KREF
KREF: KKR Real Estate Finance Trust Inc
9.58 USD 0.22 (2.35%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KREF汇率已更改2.35%。当日，交易品种以低点9.37和高点9.58进行交易。
关注KKR Real Estate Finance Trust Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
9.37 9.58
年范围
8.28 12.32
- 前一天收盘价
- 9.36
- 开盘价
- 9.40
- 卖价
- 9.58
- 买价
- 9.88
- 最低价
- 9.37
- 最高价
- 9.58
- 交易量
- 499
- 日变化
- 2.35%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- -11.30%
- 年变化
- -22.24%
