KREF: KKR Real Estate Finance Trust Inc

9.52 USD 0.13 (1.35%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

KREF 환율이 오늘 -1.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.45이고 고가는 9.71이었습니다.

KKR Real Estate Finance Trust Inc 변동을 참고하세요.

일일 변동 비율
9.45 9.71
년간 변동
8.28 12.32
이전 종가
9.65
시가
9.71
Bid
9.52
Ask
9.82
저가
9.45
고가
9.71
볼륨
1.813 K
일일 변동
-1.35%
월 변동
-0.63%
6개월 변동
-11.85%
년간 변동율
-22.73%
20 9월, 토요일