통화 / KREF
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
KREF: KKR Real Estate Finance Trust Inc
9.52 USD 0.13 (1.35%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KREF 환율이 오늘 -1.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.45이고 고가는 9.71이었습니다.
KKR Real Estate Finance Trust Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KREF News
- KKR Real Estate Finance Trust, 분기 배당금 $0.25 발표
- KKR Real Estate Finance Trust declares $0.25 quarterly dividend
- KKR Real Estate Finance Stock: A Dip In Book Value, 10.4% Dividend Yield (NYSE:KREF)
- KKR Real Estate Finance: 10% Yield But Leverage Likely Creates Blowback (NYSE:KREF)
- KKR Real Estate Finance Trust stock rating reiterated by JMP analyst
- Earnings call transcript: KKR Real Estate Q2 2025 misses EPS, stock rises
- KKR Real Estate (KREF) Earnings Call Transcript
- KKR raises $6.5 billion for asset-backed financing
- I’m Avoiding Most High-Yielding Mortgage REITs, Except For A Few
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- KKR Real Estate Finance Trust Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:KREF)
- KKR Real Estate earnings missed by $0.05, revenue topped estimates
- KKR Real Estate Finance (KREF) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- KKR Real Estate Q2 2025 slides: losses widen on CECL provision, portfolio remains stable
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- The Inflation That Wasn't
- KKR Real Estate Finance Trust Inc. Declares Quarterly Dividend of $0.25 Per Share of Common Stock
- KKR Real Estate Finance: Is The 10.9% Dividend Yield Safe? (NYSE:KREF)
- Citizens JMP maintains $12 target on KKR Real Estate stock
- Improving Outlook At KKR Real Estate Finance Trust (NYSE:KREF)
- KKR Real Estate Finance: Discount To Book Value Could Tighten Further (NYSE:KREF)
일일 변동 비율
9.45 9.71
년간 변동
8.28 12.32
- 이전 종가
- 9.65
- 시가
- 9.71
- Bid
- 9.52
- Ask
- 9.82
- 저가
- 9.45
- 고가
- 9.71
- 볼륨
- 1.813 K
- 일일 변동
- -1.35%
- 월 변동
- -0.63%
- 6개월 변동
- -11.85%
- 년간 변동율
- -22.73%
20 9월, 토요일