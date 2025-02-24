Valute / KREF
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
KREF: KKR Real Estate Finance Trust Inc
9.52 USD 0.13 (1.35%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KREF ha avuto una variazione del -1.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.45 e ad un massimo di 9.71.
Segui le dinamiche di KKR Real Estate Finance Trust Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KREF News
- KKR Real Estate Finance Trust dichiara dividendo trimestrale di $0,25
- KKR Real Estate Finance Trust declares $0.25 quarterly dividend
- KKR Real Estate Finance Stock: A Dip In Book Value, 10.4% Dividend Yield (NYSE:KREF)
- KKR Real Estate Finance: 10% Yield But Leverage Likely Creates Blowback (NYSE:KREF)
- KKR Real Estate Finance Trust stock rating reiterated by JMP analyst
- Earnings call transcript: KKR Real Estate Q2 2025 misses EPS, stock rises
- KKR Real Estate (KREF) Earnings Call Transcript
- KKR raises $6.5 billion for asset-backed financing
- I’m Avoiding Most High-Yielding Mortgage REITs, Except For A Few
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- KKR Real Estate Finance Trust Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:KREF)
- KKR Real Estate earnings missed by $0.05, revenue topped estimates
- KKR Real Estate Finance (KREF) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- KKR Real Estate Q2 2025 slides: losses widen on CECL provision, portfolio remains stable
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- The Inflation That Wasn't
- KKR Real Estate Finance Trust Inc. Declares Quarterly Dividend of $0.25 Per Share of Common Stock
- KKR Real Estate Finance: Is The 10.9% Dividend Yield Safe? (NYSE:KREF)
- Citizens JMP maintains $12 target on KKR Real Estate stock
- Improving Outlook At KKR Real Estate Finance Trust (NYSE:KREF)
- KKR Real Estate Finance: Discount To Book Value Could Tighten Further (NYSE:KREF)
Intervallo Giornaliero
9.45 9.71
Intervallo Annuale
8.28 12.32
- Chiusura Precedente
- 9.65
- Apertura
- 9.71
- Bid
- 9.52
- Ask
- 9.82
- Minimo
- 9.45
- Massimo
- 9.71
- Volume
- 1.813 K
- Variazione giornaliera
- -1.35%
- Variazione Mensile
- -0.63%
- Variazione Semestrale
- -11.85%
- Variazione Annuale
- -22.73%
20 settembre, sabato