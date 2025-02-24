Währungen / KREF
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
KREF: KKR Real Estate Finance Trust Inc
9.65 USD 0.12 (1.26%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KREF hat sich für heute um 1.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.48 bis zu einem Hoch von 9.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die KKR Real Estate Finance Trust Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KREF News
- KKR Real Estate Finance Trust: Quartalsdividende bleibt bei 0,25 US-Dollar
- KKR Real Estate Finance Trust declares $0.25 quarterly dividend
- KKR Real Estate Finance Stock: A Dip In Book Value, 10.4% Dividend Yield (NYSE:KREF)
- KKR Real Estate Finance: 10% Yield But Leverage Likely Creates Blowback (NYSE:KREF)
- KKR Real Estate Finance Trust stock rating reiterated by JMP analyst
- Earnings call transcript: KKR Real Estate Q2 2025 misses EPS, stock rises
- KKR Real Estate (KREF) Earnings Call Transcript
- KKR raises $6.5 billion for asset-backed financing
- I’m Avoiding Most High-Yielding Mortgage REITs, Except For A Few
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- KKR Real Estate Finance Trust Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:KREF)
- KKR Real Estate earnings missed by $0.05, revenue topped estimates
- KKR Real Estate Finance (KREF) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- KKR Real Estate Q2 2025 slides: losses widen on CECL provision, portfolio remains stable
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- The Inflation That Wasn't
- KKR Real Estate Finance Trust Inc. Declares Quarterly Dividend of $0.25 Per Share of Common Stock
- KKR Real Estate Finance: Is The 10.9% Dividend Yield Safe? (NYSE:KREF)
- Citizens JMP maintains $12 target on KKR Real Estate stock
- Improving Outlook At KKR Real Estate Finance Trust (NYSE:KREF)
- KKR Real Estate Finance: Discount To Book Value Could Tighten Further (NYSE:KREF)
Tagesspanne
9.48 9.66
Jahresspanne
8.28 12.32
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.53
- Eröffnung
- 9.54
- Bid
- 9.65
- Ask
- 9.95
- Tief
- 9.48
- Hoch
- 9.66
- Volumen
- 793
- Tagesänderung
- 1.26%
- Monatsänderung
- 0.73%
- 6-Monatsänderung
- -10.65%
- Jahresänderung
- -21.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K