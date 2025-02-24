Devises / KREF
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
KREF: KKR Real Estate Finance Trust Inc
9.52 USD 0.13 (1.35%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de KREF a changé de -1.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.45 et à un maximum de 9.71.
Suivez la dynamique KKR Real Estate Finance Trust Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KREF Nouvelles
- KKR Real Estate Finance Trust déclare un dividende trimestriel de 0,25$
- KKR Real Estate Finance Trust declares $0.25 quarterly dividend
- KKR Real Estate Finance Stock: A Dip In Book Value, 10.4% Dividend Yield (NYSE:KREF)
- KKR Real Estate Finance: 10% Yield But Leverage Likely Creates Blowback (NYSE:KREF)
- KKR Real Estate Finance Trust stock rating reiterated by JMP analyst
- Earnings call transcript: KKR Real Estate Q2 2025 misses EPS, stock rises
- KKR Real Estate (KREF) Earnings Call Transcript
- KKR raises $6.5 billion for asset-backed financing
- I’m Avoiding Most High-Yielding Mortgage REITs, Except For A Few
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- KKR Real Estate Finance Trust Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:KREF)
- KKR Real Estate earnings missed by $0.05, revenue topped estimates
- KKR Real Estate Finance (KREF) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- KKR Real Estate Q2 2025 slides: losses widen on CECL provision, portfolio remains stable
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- The Inflation That Wasn't
- KKR Real Estate Finance Trust Inc. Declares Quarterly Dividend of $0.25 Per Share of Common Stock
- KKR Real Estate Finance: Is The 10.9% Dividend Yield Safe? (NYSE:KREF)
- Citizens JMP maintains $12 target on KKR Real Estate stock
- Improving Outlook At KKR Real Estate Finance Trust (NYSE:KREF)
- KKR Real Estate Finance: Discount To Book Value Could Tighten Further (NYSE:KREF)
Range quotidien
9.45 9.71
Range Annuel
8.28 12.32
- Clôture Précédente
- 9.65
- Ouverture
- 9.71
- Bid
- 9.52
- Ask
- 9.82
- Plus Bas
- 9.45
- Plus Haut
- 9.71
- Volume
- 1.813 K
- Changement quotidien
- -1.35%
- Changement Mensuel
- -0.63%
- Changement à 6 Mois
- -11.85%
- Changement Annuel
- -22.73%
20 septembre, samedi