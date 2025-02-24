通貨 / KREF
KREF: KKR Real Estate Finance Trust Inc
9.65 USD 0.12 (1.26%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KREFの今日の為替レートは、1.26%変化しました。日中、通貨は1あたり9.48の安値と9.66の高値で取引されました。
KKR Real Estate Finance Trust Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
9.48 9.66
1年のレンジ
8.28 12.32
- 以前の終値
- 9.53
- 始値
- 9.54
- 買値
- 9.65
- 買値
- 9.95
- 安値
- 9.48
- 高値
- 9.66
- 出来高
- 793
- 1日の変化
- 1.26%
- 1ヶ月の変化
- 0.73%
- 6ヶ月の変化
- -10.65%
- 1年の変化
- -21.67%
