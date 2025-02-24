Валюты / KREF
KREF: KKR Real Estate Finance Trust Inc
9.36 USD 0.13 (1.37%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KREF за сегодня изменился на -1.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.19, а максимальная — 9.49.
Следите за динамикой KKR Real Estate Finance Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
9.19 9.49
Годовой диапазон
8.28 12.32
- Предыдущее закрытие
- 9.49
- Open
- 9.48
- Bid
- 9.36
- Ask
- 9.66
- Low
- 9.19
- High
- 9.49
- Объем
- 1.631 K
- Дневное изменение
- -1.37%
- Месячное изменение
- -2.30%
- 6-месячное изменение
- -13.33%
- Годовое изменение
- -24.03%
