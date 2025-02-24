Divisas / KREF
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
KREF: KKR Real Estate Finance Trust Inc
9.53 USD 0.17 (1.82%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KREF de hoy ha cambiado un 1.82%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.37, mientras que el máximo ha alcanzado 9.63.
Siga la dinámica de la pareja de divisas KKR Real Estate Finance Trust Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KREF News
- KKR Real Estate Finance Trust declara dividendo trimestral de 0,25 dólares
- KKR Real Estate Finance Trust declara dividendo trimestral de $0.25
- KKR Real Estate Finance Trust declares $0.25 quarterly dividend
- KKR Real Estate Finance Stock: A Dip In Book Value, 10.4% Dividend Yield (NYSE:KREF)
- KKR Real Estate Finance: 10% Yield But Leverage Likely Creates Blowback (NYSE:KREF)
- KKR Real Estate Finance Trust stock rating reiterated by JMP analyst
- Earnings call transcript: KKR Real Estate Q2 2025 misses EPS, stock rises
- KKR Real Estate (KREF) Earnings Call Transcript
- KKR raises $6.5 billion for asset-backed financing
- I’m Avoiding Most High-Yielding Mortgage REITs, Except For A Few
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- KKR Real Estate Finance Trust Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:KREF)
- KKR Real Estate earnings missed by $0.05, revenue topped estimates
- KKR Real Estate Finance (KREF) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- KKR Real Estate Q2 2025 slides: losses widen on CECL provision, portfolio remains stable
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- The Inflation That Wasn't
- KKR Real Estate Finance Trust Inc. Declares Quarterly Dividend of $0.25 Per Share of Common Stock
- KKR Real Estate Finance: Is The 10.9% Dividend Yield Safe? (NYSE:KREF)
- Citizens JMP maintains $12 target on KKR Real Estate stock
- Improving Outlook At KKR Real Estate Finance Trust (NYSE:KREF)
- KKR Real Estate Finance: Discount To Book Value Could Tighten Further (NYSE:KREF)
Rango diario
9.37 9.63
Rango anual
8.28 12.32
- Cierres anteriores
- 9.36
- Open
- 9.40
- Bid
- 9.53
- Ask
- 9.83
- Low
- 9.37
- High
- 9.63
- Volumen
- 1.168 K
- Cambio diario
- 1.82%
- Cambio mensual
- -0.52%
- Cambio a 6 meses
- -11.76%
- Cambio anual
- -22.65%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B