KO: Coca-Cola Company (The)
67.03 USD 0.76 (1.15%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KO para hoje mudou para 1.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 66.42 e o mais alto foi 67.12.
Veja a dinâmica do par de moedas Coca-Cola Company (The). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
66.42 67.12
Faixa anual
60.61 74.38
- Fechamento anterior
- 66.27
- Open
- 66.44
- Bid
- 67.03
- Ask
- 67.33
- Low
- 66.42
- High
- 67.12
- Volume
- 21.982 K
- Mudança diária
- 1.15%
- Mudança mensal
- -2.98%
- Mudança de 6 meses
- -6.49%
- Mudança anual
- -7.03%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh