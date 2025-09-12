通貨 / KO
KO: Coca-Cola Company (The)
66.41 USD 0.62 (0.92%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KOの今日の為替レートは、-0.92%変化しました。日中、通貨は1あたり66.35の安値と67.03の高値で取引されました。
Coca-Cola Company (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
KO News
1日のレンジ
66.35 67.03
1年のレンジ
60.61 74.38
- 以前の終値
- 67.03
- 始値
- 66.66
- 買値
- 66.41
- 買値
- 66.71
- 安値
- 66.35
- 高値
- 67.03
- 出来高
- 18.821 K
- 1日の変化
- -0.92%
- 1ヶ月の変化
- -3.88%
- 6ヶ月の変化
- -7.35%
- 1年の変化
- -7.89%
