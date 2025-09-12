クォートセクション
通貨 / KO
KO: Coca-Cola Company (The)

66.41 USD 0.62 (0.92%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KOの今日の為替レートは、-0.92%変化しました。日中、通貨は1あたり66.35の安値と67.03の高値で取引されました。

Coca-Cola Company (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KO News

1日のレンジ
66.35 67.03
1年のレンジ
60.61 74.38
以前の終値
67.03
始値
66.66
買値
66.41
買値
66.71
安値
66.35
高値
67.03
出来高
18.821 K
1日の変化
-0.92%
1ヶ月の変化
-3.88%
6ヶ月の変化
-7.35%
1年の変化
-7.89%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K