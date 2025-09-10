Валюты / KO
KO: Coca-Cola Company (The)
66.27 USD 0.07 (0.11%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KO за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.05, а максимальная — 66.51.
Следите за динамикой Coca-Cola Company (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KO
Дневной диапазон
66.05 66.51
Годовой диапазон
60.61 74.38
- Предыдущее закрытие
- 66.20
- Open
- 66.35
- Bid
- 66.27
- Ask
- 66.57
- Low
- 66.05
- High
- 66.51
- Объем
- 24.513 K
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- -4.08%
- 6-месячное изменение
- -7.55%
- Годовое изменение
- -8.09%
