QuotazioniSezioni
Valute / KO
Tornare a Azioni

KO: Coca-Cola Company (The)

66.44 USD 0.03 (0.05%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KO ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 66.04 e ad un massimo di 66.73.

Segui le dinamiche di Coca-Cola Company (The). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KO News

Intervallo Giornaliero
66.04 66.73
Intervallo Annuale
60.61 74.38
Chiusura Precedente
66.41
Apertura
66.49
Bid
66.44
Ask
66.74
Minimo
66.04
Massimo
66.73
Volume
16.954 K
Variazione giornaliera
0.05%
Variazione Mensile
-3.84%
Variazione Semestrale
-7.31%
Variazione Annuale
-7.85%
20 settembre, sabato