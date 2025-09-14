Valute / KO
KO: Coca-Cola Company (The)
66.44 USD 0.03 (0.05%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KO ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 66.04 e ad un massimo di 66.73.
Segui le dinamiche di Coca-Cola Company (The). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
66.04 66.73
Intervallo Annuale
60.61 74.38
- Chiusura Precedente
- 66.41
- Apertura
- 66.49
- Bid
- 66.44
- Ask
- 66.74
- Minimo
- 66.04
- Massimo
- 66.73
- Volume
- 16.954 K
- Variazione giornaliera
- 0.05%
- Variazione Mensile
- -3.84%
- Variazione Semestrale
- -7.31%
- Variazione Annuale
- -7.85%
