Währungen / KO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
KO: Coca-Cola Company (The)
66.41 USD 0.62 (0.92%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KO hat sich für heute um -0.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 66.35 bis zu einem Hoch von 67.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die Coca-Cola Company (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KO News
- 3 Dividend Stocks to Double Up on Right Now
- Buy Wide-Moat PepsiCo: Activist Involvement Is Icing On The Cake (NASDAQ:PEP)
- Mexico’s Femsa appoints Jose Antonio Fernandez Garza-Laguera as CEO
- Warren Buffett’s net worth: A look at his fortune as he prepares to retire
- Investors Heavily Search CocaCola Company (The) (KO): Here is What You Need to Know
- Black Rifle Coffee beruft Getränke-Veteranen Mel Landis in den Verwaltungsrat
- Elevated Costs Challenge Coca-Cola: How Will the Brand Adapt?
- CELH Surpasses 100% Gains in 2025: Is the Stock Still a Buy?
- Coca-Cola (KO) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Can PepsiCo's Diverse Portfolio Outperform in a Soft Market?
- Coca-Cola surprisingly brings back fan-favorite soda flavor
- Coca-Cola Is One of the Top Dividend Stocks Investors Can Buy in September
- Is Celsius Holdings' Strong 1H25 Revenue Growth Built to Last?
- Tyson Foods verzichtet bis 2025 auf Fruktose-Glukose-Sirup und weitere Zusatzstoffe
- Warren Buffett Is Raking In a Yield of Nearly 63% From This Dividend King (No, That's Not a Typo)
- How I Would Invest $100,000 In Today’s Overpriced Market
- Dividendenkönig Coca-Cola: Ich würde heute eine 1. Tranche der Aktie kaufen!
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Billionaire Ken Griffin Piled Into These 2 Unstoppable Dividend Stocks During the Second Quarter
- Meet the $1 Trillion Stock Warren Buffett Has Plowed $77.8 Billion Into Since 2018
- Here's How Many Shares of Coca-Cola Stock You'd Need for $1,000 In Yearly Dividends
- Tesla Faces Class Action Over 'Wage Theft' Amid Preference For H-1B Workers Following Elon Musk's Push To Optimize Visa Practice - Coca-Cola (NYSE:KO), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- If Pepsi Wants to Win, It Has to Play Coke’s Game
Tagesspanne
66.35 67.03
Jahresspanne
60.61 74.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 67.03
- Eröffnung
- 66.66
- Bid
- 66.41
- Ask
- 66.71
- Tief
- 66.35
- Hoch
- 67.03
- Volumen
- 18.821 K
- Tagesänderung
- -0.92%
- Monatsänderung
- -3.88%
- 6-Monatsänderung
- -7.35%
- Jahresänderung
- -7.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K