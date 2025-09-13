통화 / KO
KO: Coca-Cola Company (The)
66.50 USD 0.09 (0.14%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KO 환율이 오늘 0.14%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 66.04이고 고가는 66.63이었습니다.
Coca-Cola Company (The) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
KO News
일일 변동 비율
66.04 66.63
년간 변동
60.61 74.38
- 이전 종가
- 66.41
- 시가
- 66.49
- Bid
- 66.50
- Ask
- 66.80
- 저가
- 66.04
- 고가
- 66.63
- 볼륨
- 12.596 K
- 일일 변동
- 0.14%
- 월 변동
- -3.75%
- 6개월 변동
- -7.23%
- 년간 변동율
- -7.77%
