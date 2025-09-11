Divisas / KO
KO: Coca-Cola Company (The)
67.03 USD 0.76 (1.15%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KO de hoy ha cambiado un 1.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 66.42, mientras que el máximo ha alcanzado 67.12.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Coca-Cola Company (The). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
66.42 67.12
Rango anual
60.61 74.38
- Cierres anteriores
- 66.27
- Open
- 66.44
- Bid
- 67.03
- Ask
- 67.33
- Low
- 66.42
- High
- 67.12
- Volumen
- 21.982 K
- Cambio diario
- 1.15%
- Cambio mensual
- -2.98%
- Cambio a 6 meses
- -6.49%
- Cambio anual
- -7.03%
