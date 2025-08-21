Moedas / KNSA
KNSA: Kiniksa Pharmaceuticals Ltd - Class A
35.61 USD 0.18 (0.51%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KNSA para hoje mudou para 0.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 35.39 e o mais alto foi 36.05.
Veja a dinâmica do par de moedas Kiniksa Pharmaceuticals Ltd - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KNSA Notícias
- Gold Stocks AngloGold, Kinross Enter IBD's Spotlight; 6 Other Stocks Get Flagged For Quality Too
- Cameco Stock, Alphabet, Jabil, 3 Others Enter IBD Watchlists
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Zoetis Gains CVMP Backing for Portela, Eyes EU Approval in Cat OA Pain
- Hims & Hers Leads 14 Growth Stocks Amid Medical Boom
- RAPP Stock Soars 62% in a Week on Meeting Phase II Epilepsy Study Goal
- Ações da Kiniksa Pharmaceuticals atingem máxima histórica de US$ 37,28
- Kiniksa Pharmaceuticals stock hits all-time high at 37.28 USD
- TVTX Stock Soars as FDA Waives Advisory Committee for Filspari sNDA
- RARE Reports Positive Long-Term Data From Metabolic Disorder Study
- IMVT Stock Up 11% on Upbeat Batoclimab Hyperthyroidism Study Results
- Google Stock Hits Record High, Joins Best Stock Lists: Build Your Growth Stock Watchlist With The IBD 50 Screen, Big Cap 20, More
- Kiniksa Pharmaceuticals International, plc (KNSA) Citi's Biopharma Back to School
- Cytokinetics Gains on Positive Late-Stage Cardiomyopathy Study Results
- Editas Nominates EDIT-401 as Lead In Vivo Therapy for High Cholesterol
- Kiniksa Pharmaceuticals stock hits all-time high at 34.56 USD
- Recent Price Trend in Kiniksa Pharmaceuticals International, plc (KNSA) is Your Friend, Here's Why
- Court Ruling & Tariff Uncertainty: Time to Bet on POST, TME & KNSA?
- ALNY/RHHBY's Zilebesiran to Enter Phase III After Third Phase II Win
- OTLK Stock Crashes 54% as FDA Issues Second CRL for Eye Disease Drug
- INO Stock Soars as FDA Backs Rolling BLA for Rare Lung Disease Drug
- Catalyst Pharmaceuticals Settles Firdapse Patent Litigation With Lupin
- PGEN Stock Surges 144% in August on FDA Nod for Rare Lung Disease Drug
- Earnings call transcript: Conixa Pharmaceuticals beats Q2 2025 estimates
Faixa diária
35.39 36.05
Faixa anual
17.82 37.33
- Fechamento anterior
- 35.43
- Open
- 35.50
- Bid
- 35.61
- Ask
- 35.91
- Low
- 35.39
- High
- 36.05
- Volume
- 177
- Mudança diária
- 0.51%
- Mudança mensal
- 4.95%
- Mudança de 6 meses
- 61.28%
- Mudança anual
- 43.82%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh