KNSA: Kiniksa Pharmaceuticals Ltd - Class A

35.42 USD 0.50 (1.39%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KNSA ha avuto una variazione del -1.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.29 e ad un massimo di 35.92.

Segui le dinamiche di Kiniksa Pharmaceuticals Ltd - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
35.29 35.92
Intervallo Annuale
17.82 37.33
Chiusura Precedente
35.92
Apertura
35.72
Bid
35.42
Ask
35.72
Minimo
35.29
Massimo
35.92
Volume
598
Variazione giornaliera
-1.39%
Variazione Mensile
4.39%
Variazione Semestrale
60.42%
Variazione Annuale
43.05%
20 settembre, sabato