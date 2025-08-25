Valute / KNSA
KNSA: Kiniksa Pharmaceuticals Ltd - Class A
35.42 USD 0.50 (1.39%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KNSA ha avuto una variazione del -1.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.29 e ad un massimo di 35.92.
Segui le dinamiche di Kiniksa Pharmaceuticals Ltd - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
35.29 35.92
Intervallo Annuale
17.82 37.33
- Chiusura Precedente
- 35.92
- Apertura
- 35.72
- Bid
- 35.42
- Ask
- 35.72
- Minimo
- 35.29
- Massimo
- 35.92
- Volume
- 598
- Variazione giornaliera
- -1.39%
- Variazione Mensile
- 4.39%
- Variazione Semestrale
- 60.42%
- Variazione Annuale
- 43.05%
20 settembre, sabato