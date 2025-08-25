Divisas / KNSA
KNSA: Kiniksa Pharmaceuticals Ltd - Class A
35.43 USD 0.34 (0.95%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KNSA de hoy ha cambiado un -0.95%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 35.29, mientras que el máximo ha alcanzado 35.97.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Kiniksa Pharmaceuticals Ltd - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
35.29 35.97
Rango anual
17.82 37.33
- Cierres anteriores
- 35.77
- Open
- 35.57
- Bid
- 35.43
- Ask
- 35.73
- Low
- 35.29
- High
- 35.97
- Volumen
- 595
- Cambio diario
- -0.95%
- Cambio mensual
- 4.42%
- Cambio a 6 meses
- 60.46%
- Cambio anual
- 43.09%
