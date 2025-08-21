Währungen / KNSA
KNSA: Kiniksa Pharmaceuticals Ltd - Class A
35.92 USD 0.49 (1.38%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KNSA hat sich für heute um 1.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.39 bis zu einem Hoch von 36.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kiniksa Pharmaceuticals Ltd - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
35.39 36.05
Jahresspanne
17.82 37.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.43
- Eröffnung
- 35.50
- Bid
- 35.92
- Ask
- 36.22
- Tief
- 35.39
- Hoch
- 36.05
- Volumen
- 582
- Tagesänderung
- 1.38%
- Monatsänderung
- 5.87%
- 6-Monatsänderung
- 62.68%
- Jahresänderung
- 45.07%
