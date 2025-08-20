货币 / KNSA
KNSA: Kiniksa Pharmaceuticals Ltd - Class A
35.77 USD 0.79 (2.16%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KNSA汇率已更改-2.16%。当日，交易品种以低点35.54和高点36.64进行交易。
关注Kiniksa Pharmaceuticals Ltd - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KNSA新闻
- Cameco Stock, Alphabet, Jabil, 3 Others Enter IBD Watchlists
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Zoetis Gains CVMP Backing for Portela, Eyes EU Approval in Cat OA Pain
- Hims & Hers Leads 14 Growth Stocks Amid Medical Boom
- RAPP Stock Soars 62% in a Week on Meeting Phase II Epilepsy Study Goal
- Kiniksa制药股价创历史新高达37.28 USD
- Kiniksa Pharmaceuticals stock hits all-time high at 37.28 USD
- TVTX Stock Soars as FDA Waives Advisory Committee for Filspari sNDA
- RARE Reports Positive Long-Term Data From Metabolic Disorder Study
- IMVT Stock Up 11% on Upbeat Batoclimab Hyperthyroidism Study Results
- Google Stock Hits Record High, Joins Best Stock Lists: Build Your Growth Stock Watchlist With The IBD 50 Screen, Big Cap 20, More
- Kiniksa Pharmaceuticals International, plc (KNSA) Citi's Biopharma Back to School
- Cytokinetics Gains on Positive Late-Stage Cardiomyopathy Study Results
- Editas Nominates EDIT-401 as Lead In Vivo Therapy for High Cholesterol
- Kiniksa Pharmaceuticals stock hits all-time high at 34.56 USD
- Recent Price Trend in Kiniksa Pharmaceuticals International, plc (KNSA) is Your Friend, Here's Why
- Court Ruling & Tariff Uncertainty: Time to Bet on POST, TME & KNSA?
- ALNY/RHHBY's Zilebesiran to Enter Phase III After Third Phase II Win
- OTLK Stock Crashes 54% as FDA Issues Second CRL for Eye Disease Drug
- INO Stock Soars as FDA Backs Rolling BLA for Rare Lung Disease Drug
- Catalyst Pharmaceuticals Settles Firdapse Patent Litigation With Lupin
- PGEN Stock Surges 144% in August on FDA Nod for Rare Lung Disease Drug
- Earnings call transcript: Conixa Pharmaceuticals beats Q2 2025 estimates
- No. 1 Ranked Medical Device Maker Insulet Leads 11 Stocks Onto IBD Best Stock Lists: See New Names On IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists
日范围
35.54 36.64
年范围
17.82 37.33
- 前一天收盘价
- 36.56
- 开盘价
- 36.57
- 卖价
- 35.77
- 买价
- 36.07
- 最低价
- 35.54
- 最高价
- 36.64
- 交易量
- 600
- 日变化
- -2.16%
- 月变化
- 5.42%
- 6个月变化
- 62.00%
- 年变化
- 44.47%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值