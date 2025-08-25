통화 / KNSA
KNSA: Kiniksa Pharmaceuticals Ltd - Class A
35.42 USD 0.50 (1.39%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KNSA 환율이 오늘 -1.39%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 35.29이고 고가는 35.92이었습니다.
Kiniksa Pharmaceuticals Ltd - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
KNSA News
- Kiniksa Pharmaceuticals International, plc (KNSA) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Gold Stocks AngloGold, Kinross Enter IBD's Spotlight; 6 Other Stocks Get Flagged For Quality Too
- Cameco Stock, Alphabet, Jabil, 3 Others Enter IBD Watchlists
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Zoetis Gains CVMP Backing for Portela, Eyes EU Approval in Cat OA Pain
- Hims & Hers Leads 14 Growth Stocks Amid Medical Boom
- RAPP Stock Soars 62% in a Week on Meeting Phase II Epilepsy Study Goal
- Kiniksa Pharmaceuticals, 주가 37.28 USD로 사상 최고치 경신
- Kiniksa Pharmaceuticals stock hits all-time high at 37.28 USD
- TVTX Stock Soars as FDA Waives Advisory Committee for Filspari sNDA
- RARE Reports Positive Long-Term Data From Metabolic Disorder Study
- IMVT Stock Up 11% on Upbeat Batoclimab Hyperthyroidism Study Results
- Google Stock Hits Record High, Joins Best Stock Lists: Build Your Growth Stock Watchlist With The IBD 50 Screen, Big Cap 20, More
- Kiniksa Pharmaceuticals International, plc (KNSA) Citi's Biopharma Back to School
- Cytokinetics Gains on Positive Late-Stage Cardiomyopathy Study Results
- Editas Nominates EDIT-401 as Lead In Vivo Therapy for High Cholesterol
- Kiniksa Pharmaceuticals stock hits all-time high at 34.56 USD
- Recent Price Trend in Kiniksa Pharmaceuticals International, plc (KNSA) is Your Friend, Here's Why
- Court Ruling & Tariff Uncertainty: Time to Bet on POST, TME & KNSA?
- ALNY/RHHBY's Zilebesiran to Enter Phase III After Third Phase II Win
- OTLK Stock Crashes 54% as FDA Issues Second CRL for Eye Disease Drug
- INO Stock Soars as FDA Backs Rolling BLA for Rare Lung Disease Drug
- Catalyst Pharmaceuticals Settles Firdapse Patent Litigation With Lupin
- PGEN Stock Surges 144% in August on FDA Nod for Rare Lung Disease Drug
일일 변동 비율
35.29 35.92
년간 변동
17.82 37.33
- 이전 종가
- 35.92
- 시가
- 35.72
- Bid
- 35.42
- Ask
- 35.72
- 저가
- 35.29
- 고가
- 35.92
- 볼륨
- 598
- 일일 변동
- -1.39%
- 월 변동
- 4.39%
- 6개월 변동
- 60.42%
- 년간 변동율
- 43.05%
