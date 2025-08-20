Валюты / KNSA
KNSA: Kiniksa Pharmaceuticals Ltd - Class A
35.77 USD 0.79 (2.16%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KNSA за сегодня изменился на -2.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.54, а максимальная — 36.64.
Следите за динамикой Kiniksa Pharmaceuticals Ltd - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KNSA
- Cameco Stock, Alphabet, Jabil, 3 Others Enter IBD Watchlists
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Zoetis Gains CVMP Backing for Portela, Eyes EU Approval in Cat OA Pain
- Hims & Hers Leads 14 Growth Stocks Amid Medical Boom
- RAPP Stock Soars 62% in a Week on Meeting Phase II Epilepsy Study Goal
- Акции Kiniksa Pharmaceuticals достигли исторического максимума в $37,28
- Kiniksa Pharmaceuticals stock hits all-time high at 37.28 USD
- TVTX Stock Soars as FDA Waives Advisory Committee for Filspari sNDA
- RARE Reports Positive Long-Term Data From Metabolic Disorder Study
- IMVT Stock Up 11% on Upbeat Batoclimab Hyperthyroidism Study Results
- Google Stock Hits Record High, Joins Best Stock Lists: Build Your Growth Stock Watchlist With The IBD 50 Screen, Big Cap 20, More
- Kiniksa Pharmaceuticals International, plc (KNSA) Citi's Biopharma Back to School
- Cytokinetics Gains on Positive Late-Stage Cardiomyopathy Study Results
- Editas Nominates EDIT-401 as Lead In Vivo Therapy for High Cholesterol
- Kiniksa Pharmaceuticals stock hits all-time high at 34.56 USD
- Recent Price Trend in Kiniksa Pharmaceuticals International, plc (KNSA) is Your Friend, Here's Why
- Court Ruling & Tariff Uncertainty: Time to Bet on POST, TME & KNSA?
- ALNY/RHHBY's Zilebesiran to Enter Phase III After Third Phase II Win
- OTLK Stock Crashes 54% as FDA Issues Second CRL for Eye Disease Drug
- INO Stock Soars as FDA Backs Rolling BLA for Rare Lung Disease Drug
- Catalyst Pharmaceuticals Settles Firdapse Patent Litigation With Lupin
- PGEN Stock Surges 144% in August on FDA Nod for Rare Lung Disease Drug
- Earnings call transcript: Conixa Pharmaceuticals beats Q2 2025 estimates
- No. 1 Ranked Medical Device Maker Insulet Leads 11 Stocks Onto IBD Best Stock Lists: See New Names On IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists
Дневной диапазон
35.54 36.64
Годовой диапазон
17.82 37.33
- Предыдущее закрытие
- 36.56
- Open
- 36.57
- Bid
- 35.77
- Ask
- 36.07
- Low
- 35.54
- High
- 36.64
- Объем
- 600
- Дневное изменение
- -2.16%
- Месячное изменение
- 5.42%
- 6-месячное изменение
- 62.00%
- Годовое изменение
- 44.47%
