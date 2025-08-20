КотировкиРазделы
KNSA: Kiniksa Pharmaceuticals Ltd - Class A

35.77 USD 0.79 (2.16%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KNSA за сегодня изменился на -2.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.54, а максимальная — 36.64.

Следите за динамикой Kiniksa Pharmaceuticals Ltd - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
35.54 36.64
Годовой диапазон
17.82 37.33
Предыдущее закрытие
36.56
Open
36.57
Bid
35.77
Ask
36.07
Low
35.54
High
36.64
Объем
600
Дневное изменение
-2.16%
Месячное изменение
5.42%
6-месячное изменение
62.00%
Годовое изменение
44.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.