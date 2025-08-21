通貨 / KNSA
KNSA: Kiniksa Pharmaceuticals Ltd - Class A
35.92 USD 0.49 (1.38%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KNSAの今日の為替レートは、1.38%変化しました。日中、通貨は1あたり35.39の安値と36.05の高値で取引されました。
Kiniksa Pharmaceuticals Ltd - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
KNSA News
1日のレンジ
35.39 36.05
1年のレンジ
17.82 37.33
- 以前の終値
- 35.43
- 始値
- 35.50
- 買値
- 35.92
- 買値
- 36.22
- 安値
- 35.39
- 高値
- 36.05
- 出来高
- 582
- 1日の変化
- 1.38%
- 1ヶ月の変化
- 5.87%
- 6ヶ月の変化
- 62.68%
- 1年の変化
- 45.07%
