通貨 / KNSA
KNSA: Kiniksa Pharmaceuticals Ltd - Class A

35.92 USD 0.49 (1.38%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KNSAの今日の為替レートは、1.38%変化しました。日中、通貨は1あたり35.39の安値と36.05の高値で取引されました。

Kiniksa Pharmaceuticals Ltd - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

KNSA News

1日のレンジ
35.39 36.05
1年のレンジ
17.82 37.33
以前の終値
35.43
始値
35.50
買値
35.92
買値
36.22
安値
35.39
高値
36.05
出来高
582
1日の変化
1.38%
1ヶ月の変化
5.87%
6ヶ月の変化
62.68%
1年の変化
45.07%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K