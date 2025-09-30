CotaçõesSeções
JPM-PM
JPM-PM: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/

19.09 USD 0.02 (0.10%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do JPM-PM para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.07 e o mais alto foi 19.23.

Veja a dinâmica do par de moedas J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de JPM-PM hoje?

Hoje J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PM) está avaliado em 19.09. O instrumento é negociado dentro de -0.10%, o fechamento de ontem foi 19.11, e o volume de negociação atingiu 120. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de JPM-PM em tempo real.

As ações de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ pagam dividendos?

Atualmente J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ está avaliado em 19.09. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.79% e USD. Monitore os movimentos de JPM-PM no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de JPM-PM?

Você pode comprar ações de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PM) pelo preço atual 19.09. Ordens geralmente são executadas perto de 19.09 ou 19.39, enquanto 120 e -0.73% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de JPM-PM no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de JPM-PM?

Investir em J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ envolve considerar a faixa anual 17.30 - 19.81 e o preço atual 19.09. Muitos comparam 3.30% e 7.79% antes de enviar ordens em 19.09 ou 19.39. Estude as mudanças diárias de preço de JPM-PM no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações JPMORGAN CHASE & CO?

O maior preço de JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PM) no último ano foi 19.81. As ações oscilaram bastante dentro de 17.30 - 19.81, e a comparação com 19.11 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações JPMORGAN CHASE & CO?

O menor preço de JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PM) no ano foi 17.30. A comparação com o preço atual 19.09 e 17.30 - 19.81 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de JPM-PM em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de JPM-PM?

No passado J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 19.11 e 7.79% após os eventos corporativos.

Faixa diária
19.07 19.23
Faixa anual
17.30 19.81
Fechamento anterior
19.11
Open
19.23
Bid
19.09
Ask
19.39
Low
19.07
High
19.23
Volume
120
Mudança diária
-0.10%
Mudança mensal
3.30%
Mudança de 6 meses
7.79%
Mudança anual
7.79%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4