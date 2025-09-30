- Visão do mercado
JPM-PM: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/
A taxa do JPM-PM para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.07 e o mais alto foi 19.23.
Veja a dinâmica do par de moedas J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de JPM-PM hoje?
Hoje J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PM) está avaliado em 19.09. O instrumento é negociado dentro de -0.10%, o fechamento de ontem foi 19.11, e o volume de negociação atingiu 120. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de JPM-PM em tempo real.
As ações de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ pagam dividendos?
Atualmente J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ está avaliado em 19.09. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.79% e USD. Monitore os movimentos de JPM-PM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de JPM-PM?
Você pode comprar ações de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PM) pelo preço atual 19.09. Ordens geralmente são executadas perto de 19.09 ou 19.39, enquanto 120 e -0.73% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de JPM-PM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de JPM-PM?
Investir em J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ envolve considerar a faixa anual 17.30 - 19.81 e o preço atual 19.09. Muitos comparam 3.30% e 7.79% antes de enviar ordens em 19.09 ou 19.39. Estude as mudanças diárias de preço de JPM-PM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações JPMORGAN CHASE & CO?
O maior preço de JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PM) no último ano foi 19.81. As ações oscilaram bastante dentro de 17.30 - 19.81, e a comparação com 19.11 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações JPMORGAN CHASE & CO?
O menor preço de JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PM) no ano foi 17.30. A comparação com o preço atual 19.09 e 17.30 - 19.81 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de JPM-PM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de JPM-PM?
No passado J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 19.11 e 7.79% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 19.11
- Open
- 19.23
- Bid
- 19.09
- Ask
- 19.39
- Low
- 19.07
- High
- 19.23
- Volume
- 120
- Mudança diária
- -0.10%
- Mudança mensal
- 3.30%
- Mudança de 6 meses
- 7.79%
- Mudança anual
- 7.79%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4