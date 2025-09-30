- Panoramica
JPM-PM: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/
Il tasso di cambio JPM-PM ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.07 e ad un massimo di 19.23.
Segui le dinamiche di J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni JPM-PM oggi?
Oggi le azioni J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ sono prezzate a 19.09. Viene scambiato all'interno di -0.10%, la chiusura di ieri è stata 19.11 e il volume degli scambi ha raggiunto 120. Il grafico dei prezzi in tempo reale di JPM-PM mostra questi aggiornamenti.
Le azioni J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ pagano dividendi?
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ è attualmente valutato a 19.09. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.79% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di JPM-PM.
Come acquistare azioni JPM-PM?
Puoi acquistare azioni J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ al prezzo attuale di 19.09. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.09 o 19.39, mentre 120 e -0.73% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di JPM-PM sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni JPM-PM?
Investire in J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ implica considerare l'intervallo annuale 17.30 - 19.81 e il prezzo attuale 19.09. Molti confrontano 3.30% e 7.79% prima di effettuare ordini su 19.09 o 19.39. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di JPM-PM con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni JPMORGAN CHASE & CO?
Il prezzo massimo di JPMORGAN CHASE & CO nell'ultimo anno è stato 19.81. All'interno di 17.30 - 19.81, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 19.11 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni JPMORGAN CHASE & CO?
Il prezzo più basso di JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PM) nel corso dell'anno è stato 17.30. Confrontandolo con gli attuali 19.09 e 17.30 - 19.81 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda JPM-PM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di JPM-PM?
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 19.11 e 7.79%.
- Chiusura Precedente
- 19.11
- Apertura
- 19.23
- Bid
- 19.09
- Ask
- 19.39
- Minimo
- 19.07
- Massimo
- 19.23
- Volume
- 120
- Variazione giornaliera
- -0.10%
- Variazione Mensile
- 3.30%
- Variazione Semestrale
- 7.79%
- Variazione Annuale
- 7.79%
