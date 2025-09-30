QuotazioniSezioni
JPM-PM: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/

19.09 USD 0.02 (0.10%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JPM-PM ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.07 e ad un massimo di 19.23.

Segui le dinamiche di J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni JPM-PM oggi?

Oggi le azioni J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ sono prezzate a 19.09. Viene scambiato all'interno di -0.10%, la chiusura di ieri è stata 19.11 e il volume degli scambi ha raggiunto 120. Il grafico dei prezzi in tempo reale di JPM-PM mostra questi aggiornamenti.

Le azioni J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ pagano dividendi?

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ è attualmente valutato a 19.09. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.79% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di JPM-PM.

Come acquistare azioni JPM-PM?

Puoi acquistare azioni J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ al prezzo attuale di 19.09. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.09 o 19.39, mentre 120 e -0.73% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di JPM-PM sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni JPM-PM?

Investire in J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ implica considerare l'intervallo annuale 17.30 - 19.81 e il prezzo attuale 19.09. Molti confrontano 3.30% e 7.79% prima di effettuare ordini su 19.09 o 19.39. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di JPM-PM con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni JPMORGAN CHASE & CO?

Il prezzo massimo di JPMORGAN CHASE & CO nell'ultimo anno è stato 19.81. All'interno di 17.30 - 19.81, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 19.11 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni JPMORGAN CHASE & CO?

Il prezzo più basso di JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PM) nel corso dell'anno è stato 17.30. Confrontandolo con gli attuali 19.09 e 17.30 - 19.81 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda JPM-PM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di JPM-PM?

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 19.11 e 7.79%.

Intervallo Giornaliero
19.07 19.23
Intervallo Annuale
17.30 19.81
Chiusura Precedente
19.11
Apertura
19.23
Bid
19.09
Ask
19.39
Minimo
19.07
Massimo
19.23
Volume
120
Variazione giornaliera
-0.10%
Variazione Mensile
3.30%
Variazione Semestrale
7.79%
Variazione Annuale
7.79%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4