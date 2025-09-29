JPM-PM: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/
今日JPM-PM汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点19.07和高点19.23进行交易。
关注J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
JPM-PM股票今天的价格是多少？
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/股票今天的定价为19.09。它在-0.10%范围内交易，昨天的收盘价为19.11，交易量达到120。JPM-PM的实时价格图表显示了这些更新。
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/股票是否支付股息？
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/目前的价值为19.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.79%和USD。实时查看图表以跟踪JPM-PM走势。
如何购买JPM-PM股票？
您可以以19.09的当前价格购买J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/股票。订单通常设置在19.09或19.39附近，而120和-0.73%显示市场活动。立即关注JPM-PM的实时图表更新。
如何投资JPM-PM股票？
投资J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/需要考虑年度范围17.30 - 19.81和当前价格19.09。许多人在以19.09或19.39下订单之前，会比较3.30%和。实时查看JPM-PM价格图表，了解每日变化。
JPMORGAN CHASE & CO股票的最高价格是多少？
在过去一年中，JPMORGAN CHASE & CO的最高价格是19.81。在17.30 - 19.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/的绩效。
JPMORGAN CHASE & CO股票的最低价格是多少？
JPMORGAN CHASE & CO（JPM-PM）的最低价格为17.30。将其与当前的19.09和17.30 - 19.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JPM-PM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JPM-PM股票是什么时候拆分的？
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.11和7.79%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.11
- 开盘价
- 19.23
- 卖价
- 19.09
- 买价
- 19.39
- 最低价
- 19.07
- 最高价
- 19.23
- 交易量
- 120
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 3.30%
- 6个月变化
- 7.79%
- 年变化
- 7.79%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值