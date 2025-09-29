クォートセクション
通貨 / JPM-PM
JPM-PM: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/

19.09 USD 0.02 (0.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

JPM-PMの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり19.07の安値と19.23の高値で取引されました。

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

JPM-PM株の現在の価格は？

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/の株価は本日19.09です。-0.10%内で取引され、前日の終値は19.11、取引量は120に達しました。JPM-PMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/の株は配当を出しますか？

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/の現在の価格は19.09です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.79%やUSDにも注目します。JPM-PMの動きはライブチャートで確認できます。

JPM-PM株を買う方法は？

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/の株は現在19.09で購入可能です。注文は通常19.09または19.39付近で行われ、120や-0.73%が市場の動きを示します。JPM-PMの最新情報はライブチャートで確認できます。

JPM-PM株に投資する方法は？

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/への投資では、年間の値幅17.30 - 19.81と現在の19.09を考慮します。注文は多くの場合19.09や19.39で行われる前に、3.30%や7.79%と比較されます。JPM-PMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

JPMORGAN CHASE & COの株の最高値は？

JPMORGAN CHASE & COの過去1年の最高値は19.81でした。17.30 - 19.81内で株価は大きく変動し、19.11と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

JPMORGAN CHASE & COの株の最低値は？

JPMORGAN CHASE & CO(JPM-PM)の年間最安値は17.30でした。現在の19.09や17.30 - 19.81と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。JPM-PMの動きはライブチャートで確認できます。

JPM-PMの株式分割はいつ行われましたか？

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、19.11、7.79%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
19.07 19.23
1年のレンジ
17.30 19.81
以前の終値
19.11
始値
19.23
買値
19.09
買値
19.39
安値
19.07
高値
19.23
出来高
120
1日の変化
-0.10%
1ヶ月の変化
3.30%
6ヶ月の変化
7.79%
1年の変化
7.79%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待