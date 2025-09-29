- 概要
JPM-PM: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/
JPM-PMの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり19.07の安値と19.23の高値で取引されました。
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
JPM-PM株の現在の価格は？
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/の株価は本日19.09です。-0.10%内で取引され、前日の終値は19.11、取引量は120に達しました。JPM-PMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/の株は配当を出しますか？
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/の現在の価格は19.09です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.79%やUSDにも注目します。JPM-PMの動きはライブチャートで確認できます。
JPM-PM株を買う方法は？
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/の株は現在19.09で購入可能です。注文は通常19.09または19.39付近で行われ、120や-0.73%が市場の動きを示します。JPM-PMの最新情報はライブチャートで確認できます。
JPM-PM株に投資する方法は？
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/への投資では、年間の値幅17.30 - 19.81と現在の19.09を考慮します。注文は多くの場合19.09や19.39で行われる前に、3.30%や7.79%と比較されます。JPM-PMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
JPMORGAN CHASE & COの株の最高値は？
JPMORGAN CHASE & COの過去1年の最高値は19.81でした。17.30 - 19.81内で株価は大きく変動し、19.11と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
JPMORGAN CHASE & COの株の最低値は？
JPMORGAN CHASE & CO(JPM-PM)の年間最安値は17.30でした。現在の19.09や17.30 - 19.81と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。JPM-PMの動きはライブチャートで確認できます。
JPM-PMの株式分割はいつ行われましたか？
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、19.11、7.79%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 19.11
- 始値
- 19.23
- 買値
- 19.09
- 買値
- 19.39
- 安値
- 19.07
- 高値
- 19.23
- 出来高
- 120
- 1日の変化
- -0.10%
- 1ヶ月の変化
- 3.30%
- 6ヶ月の変化
- 7.79%
- 1年の変化
- 7.79%
