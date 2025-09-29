КотировкиРазделы
Валюты / JPM-PM
Назад в Рынок акций США

JPM-PM: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/

19.15 USD 0.04 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JPM-PM за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.10, а максимальная — 19.23.

Следите за динамикой J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JPM-PM сегодня?

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PM) сегодня оценивается на уровне 19.15. Инструмент торгуется в пределах 0.21%, вчерашнее закрытие составило 19.11, а торговый объем достиг 85. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JPM-PM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/?

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ в настоящее время оценивается в 19.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.13% и USD. Отслеживайте движения JPM-PM на графике в реальном времени.

Как купить акции JPM-PM?

Вы можете купить акции J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PM) по текущей цене 19.15. Ордера обычно размещаются около 19.15 или 19.45, тогда как 85 и -0.42% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JPM-PM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JPM-PM?

Инвестирование в J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ предполагает учет годового диапазона 17.30 - 19.81 и текущей цены 19.15. Многие сравнивают 3.63% и 8.13% перед размещением ордеров на 19.15 или 19.45. Изучайте ежедневные изменения цены JPM-PM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JPMORGAN CHASE & CO?

Самая высокая цена JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PM) за последний год составила 19.81. Акции заметно колебались в пределах 17.30 - 19.81, сравнение с 19.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JPMORGAN CHASE & CO?

Самая низкая цена JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PM) за год составила 17.30. Сравнение с текущими 19.15 и 17.30 - 19.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JPM-PM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JPM-PM?

В прошлом J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.11 и 8.13% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.10 19.23
Годовой диапазон
17.30 19.81
Предыдущее закрытие
19.11
Open
19.23
Bid
19.15
Ask
19.45
Low
19.10
High
19.23
Объем
85
Дневное изменение
0.21%
Месячное изменение
3.63%
6-месячное изменение
8.13%
Годовое изменение
8.13%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.