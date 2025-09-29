- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
JPM-PM: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/
Курс JPM-PM за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.10, а максимальная — 19.23.
Следите за динамикой J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JPM-PM сегодня?
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PM) сегодня оценивается на уровне 19.15. Инструмент торгуется в пределах 0.21%, вчерашнее закрытие составило 19.11, а торговый объем достиг 85. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JPM-PM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/?
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ в настоящее время оценивается в 19.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.13% и USD. Отслеживайте движения JPM-PM на графике в реальном времени.
Как купить акции JPM-PM?
Вы можете купить акции J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PM) по текущей цене 19.15. Ордера обычно размещаются около 19.15 или 19.45, тогда как 85 и -0.42% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JPM-PM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JPM-PM?
Инвестирование в J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ предполагает учет годового диапазона 17.30 - 19.81 и текущей цены 19.15. Многие сравнивают 3.63% и 8.13% перед размещением ордеров на 19.15 или 19.45. Изучайте ежедневные изменения цены JPM-PM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMORGAN CHASE & CO?
Самая высокая цена JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PM) за последний год составила 19.81. Акции заметно колебались в пределах 17.30 - 19.81, сравнение с 19.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMORGAN CHASE & CO?
Самая низкая цена JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PM) за год составила 17.30. Сравнение с текущими 19.15 и 17.30 - 19.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JPM-PM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JPM-PM?
В прошлом J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.11 и 8.13% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.11
- Open
- 19.23
- Bid
- 19.15
- Ask
- 19.45
- Low
- 19.10
- High
- 19.23
- Объем
- 85
- Дневное изменение
- 0.21%
- Месячное изменение
- 3.63%
- 6-месячное изменение
- 8.13%
- Годовое изменение
- 8.13%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%