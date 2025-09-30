KurseKategorien
JPM-PM: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/

19.09 USD 0.02 (0.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JPM-PM hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.07 bis zu einem Hoch von 19.23 gehandelt.

Verfolgen Sie die J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von JPM-PM heute?

Die Aktie von J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PM) notiert heute bei 19.09. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.10% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 19.11 und das Handelsvolumen erreichte 120. Das Live-Chart von JPM-PM zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie JPM-PM Dividenden?

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ wird derzeit mit 19.09 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.79% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von JPM-PM zu verfolgen.

Wie kaufe ich JPM-PM-Aktien?

Sie können Aktien von J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PM) zum aktuellen Kurs von 19.09 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.09 oder 19.39 platziert, während 120 und -0.73% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von JPM-PM auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in JPM-PM-Aktien?

Bei einer Investition in J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ müssen die jährliche Spanne 17.30 - 19.81 und der aktuelle Kurs 19.09 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.30% und 7.79%, bevor sie Orders zu 19.09 oder 19.39 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von JPM-PM.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von JPMORGAN CHASE & CO?

Der höchste Kurs von JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PM) im vergangenen Jahr lag bei 19.81. Innerhalb von 17.30 - 19.81 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 19.11 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von JPMORGAN CHASE & CO?

Der niedrigste Kurs von JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PM) im Laufe des Jahres betrug 17.30. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.09 und der Spanne 17.30 - 19.81 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von JPM-PM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von JPM-PM statt?

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 19.11 und 7.79% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
19.07 19.23
Jahresspanne
17.30 19.81
Vorheriger Schlusskurs
19.11
Eröffnung
19.23
Bid
19.09
Ask
19.39
Tief
19.07
Hoch
19.23
Volumen
120
Tagesänderung
-0.10%
Monatsänderung
3.30%
6-Monatsänderung
7.79%
Jahresänderung
7.79%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4