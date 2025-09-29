- Panorámica
JPM-PM: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/
El tipo de cambio de JPM-PM de hoy ha cambiado un -0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.07, mientras que el máximo ha alcanzado 19.23.
Siga la dinámica de la pareja de divisas J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de JPM-PM hoy?
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PM) se evalúa hoy en 19.09. El instrumento se negocia dentro de -0.10%; el cierre de ayer ha sido 19.11 y el volumen comercial ha alcanzado 120. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios JPM-PM en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/?
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ se evalúa actualmente en 19.09. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 7.79% y USD. Monitoree los movimientos de JPM-PM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de JPM-PM?
Puede comprar acciones de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PM) al precio actual de 19.09. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 19.09 o 19.39, mientras que 120 y -0.73% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de JPM-PM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de JPM-PM?
Invertir en J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ implica tener en cuenta el rango anual 17.30 - 19.81 y el precio actual 19.09. Muchos comparan 3.30% y 7.79% antes de colocar órdenes en 19.09 o 19.39. Estudie los cambios diarios de precios de JPM-PM en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de JPMORGAN CHASE & CO?
El precio más alto de JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PM) en el último año ha sido 19.81. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.30 - 19.81, una comparación con 19.11 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de JPMORGAN CHASE & CO?
El precio más bajo de JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PM) para el año ha sido 17.30. La comparación con los actuales 19.09 y 17.30 - 19.81 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de JPM-PM en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de JPM-PM?
En el pasado, J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 19.11 y 7.79% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 19.11
- Open
- 19.23
- Bid
- 19.09
- Ask
- 19.39
- Low
- 19.07
- High
- 19.23
- Volumen
- 120
- Cambio diario
- -0.10%
- Cambio mensual
- 3.30%
- Cambio a 6 meses
- 7.79%
- Cambio anual
- 7.79%
