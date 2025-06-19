- Visão do mercado
JHML: John Hancock Multifactor Large Cap ETF
A taxa do JHML para hoje mudou para 0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 77.81 e o mais alto foi 78.11.
Veja a dinâmica do par de moedas John Hancock Multifactor Large Cap ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de JHML hoje?
Hoje John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) está avaliado em 78.11. O instrumento é negociado dentro de 0.09%, o fechamento de ontem foi 78.04, e o volume de negociação atingiu 24. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de JHML em tempo real.
As ações de John Hancock Multifactor Large Cap ETF pagam dividendos?
Atualmente John Hancock Multifactor Large Cap ETF está avaliado em 78.11. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 13.06% e USD. Monitore os movimentos de JHML no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de JHML?
Você pode comprar ações de John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) pelo preço atual 78.11. Ordens geralmente são executadas perto de 78.11 ou 78.41, enquanto 24 e 0.09% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de JHML no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de JHML?
Investir em John Hancock Multifactor Large Cap ETF envolve considerar a faixa anual 58.38 - 78.54 e o preço atual 78.11. Muitos comparam 3.59% e 15.89% antes de enviar ordens em 78.11 ou 78.41. Estude as mudanças diárias de preço de JHML no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações John Hancock Multifactor Large Cap ETF?
O maior preço de John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) no último ano foi 78.54. As ações oscilaram bastante dentro de 58.38 - 78.54, e a comparação com 78.04 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de John Hancock Multifactor Large Cap ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações John Hancock Multifactor Large Cap ETF?
O menor preço de John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) no ano foi 58.38. A comparação com o preço atual 78.11 e 58.38 - 78.54 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de JHML em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de JHML?
No passado John Hancock Multifactor Large Cap ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 78.04 e 13.06% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 78.04
- Open
- 78.04
- Bid
- 78.11
- Ask
- 78.41
- Low
- 77.81
- High
- 78.11
- Volume
- 24
- Mudança diária
- 0.09%
- Mudança mensal
- 3.59%
- Mudança de 6 meses
- 15.89%
- Mudança anual
- 13.06%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8