JHML: John Hancock Multifactor Large Cap ETF

77.97 USD 0.07 (0.09%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de JHML de hoy ha cambiado un -0.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 77.81, mientras que el máximo ha alcanzado 78.02.

Siga la dinámica de la pareja de divisas John Hancock Multifactor Large Cap ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de JHML hoy?

John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) se evalúa hoy en 77.97. El instrumento se negocia dentro de -0.09%; el cierre de ayer ha sido 78.04 y el volumen comercial ha alcanzado 9. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios JHML en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de John Hancock Multifactor Large Cap ETF?

John Hancock Multifactor Large Cap ETF se evalúa actualmente en 77.97. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 12.85% y USD. Monitoree los movimientos de JHML en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de JHML?

Puede comprar acciones de John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) al precio actual de 77.97. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 77.97 o 78.27, mientras que 9 y 0.13% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de JHML en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de JHML?

Invertir en John Hancock Multifactor Large Cap ETF implica tener en cuenta el rango anual 58.38 - 78.54 y el precio actual 77.97. Muchos comparan 3.41% y 15.68% antes de colocar órdenes en 77.97 o 78.27. Estudie los cambios diarios de precios de JHML en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de John Hancock Multifactor Large Cap ETF?

El precio más alto de John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) en el último año ha sido 78.54. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 58.38 - 78.54, una comparación con 78.04 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de John Hancock Multifactor Large Cap ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de John Hancock Multifactor Large Cap ETF?

El precio más bajo de John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) para el año ha sido 58.38. La comparación con los actuales 77.97 y 58.38 - 78.54 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de JHML en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de JHML?

En el pasado, John Hancock Multifactor Large Cap ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 78.04 y 12.85% después de las acciones corporativas.

Rango diario
77.81 78.02
Rango anual
58.38 78.54
Cierres anteriores
78.04
Open
77.87
Bid
77.97
Ask
78.27
Low
77.81
High
78.02
Volumen
9
Cambio diario
-0.09%
Cambio mensual
3.41%
Cambio a 6 meses
15.68%
Cambio anual
12.85%
