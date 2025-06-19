CotationsSections
Devises / JHML
JHML: John Hancock Multifactor Large Cap ETF

78.02 USD 0.02 (0.03%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de JHML a changé de -0.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 78.02 et à un maximum de 78.10.

Suivez la dynamique John Hancock Multifactor Large Cap ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action JHML aujourd'hui ?

L'action John Hancock Multifactor Large Cap ETF est cotée à 78.02 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.03%, a clôturé hier à 78.04 et son volume d'échange a atteint 7. Le graphique en temps réel du cours de JHML présente ces mises à jour.

L'action John Hancock Multifactor Large Cap ETF verse-t-elle des dividendes ?

John Hancock Multifactor Large Cap ETF est actuellement valorisé à 78.02. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.93% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de JHML.

Comment acheter des actions JHML ?

Vous pouvez acheter des actions John Hancock Multifactor Large Cap ETF au cours actuel de 78.02. Les ordres sont généralement placés à proximité de 78.02 ou de 78.32, le 7 et le -0.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de JHML sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action JHML ?

Investir dans John Hancock Multifactor Large Cap ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 58.38 - 78.54 et le prix actuel 78.02. Beaucoup comparent 3.47% et 15.76% avant de passer des ordres à 78.02 ou 78.32. Consultez le graphique du cours de JHML en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action John Hancock Multifactor Large Cap ETF ?

Le cours le plus élevé de John Hancock Multifactor Large Cap ETF l'année dernière était 78.54. Au cours de 58.38 - 78.54, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 78.04 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de John Hancock Multifactor Large Cap ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action John Hancock Multifactor Large Cap ETF ?

Le cours le plus bas de John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) sur l'année a été 58.38. Sa comparaison avec 78.02 et 58.38 - 78.54 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de JHML sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action JHML a-t-elle été divisée ?

John Hancock Multifactor Large Cap ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 78.04 et 12.93% après les opérations sur titres.

Range quotidien
78.02 78.10
Range Annuel
58.38 78.54
Clôture Précédente
78.04
Ouverture
78.04
Bid
78.02
Ask
78.32
Plus Bas
78.02
Plus Haut
78.10
Volume
7
Changement quotidien
-0.03%
Changement Mensuel
3.47%
Changement à 6 Mois
15.76%
Changement Annuel
12.93%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8