JHML: John Hancock Multifactor Large Cap ETF

78.02 USD 0.02 (0.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JHML ha avuto una variazione del -0.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 78.02 e ad un massimo di 78.10.

Segui le dinamiche di John Hancock Multifactor Large Cap ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni JHML oggi?

Oggi le azioni John Hancock Multifactor Large Cap ETF sono prezzate a 78.02. Viene scambiato all'interno di -0.03%, la chiusura di ieri è stata 78.04 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di JHML mostra questi aggiornamenti.

Le azioni John Hancock Multifactor Large Cap ETF pagano dividendi?

John Hancock Multifactor Large Cap ETF è attualmente valutato a 78.02. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.93% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di JHML.

Come acquistare azioni JHML?

Puoi acquistare azioni John Hancock Multifactor Large Cap ETF al prezzo attuale di 78.02. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 78.02 o 78.32, mentre 7 e -0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di JHML sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni JHML?

Investire in John Hancock Multifactor Large Cap ETF implica considerare l'intervallo annuale 58.38 - 78.54 e il prezzo attuale 78.02. Molti confrontano 3.47% e 15.76% prima di effettuare ordini su 78.02 o 78.32. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di JHML con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni John Hancock Multifactor Large Cap ETF?

Il prezzo massimo di John Hancock Multifactor Large Cap ETF nell'ultimo anno è stato 78.54. All'interno di 58.38 - 78.54, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 78.04 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di John Hancock Multifactor Large Cap ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni John Hancock Multifactor Large Cap ETF?

Il prezzo più basso di John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) nel corso dell'anno è stato 58.38. Confrontandolo con gli attuali 78.02 e 58.38 - 78.54 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda JHML muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di JHML?

John Hancock Multifactor Large Cap ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 78.04 e 12.93%.

Intervallo Giornaliero
78.02 78.10
Intervallo Annuale
58.38 78.54
Chiusura Precedente
78.04
Apertura
78.04
Bid
78.02
Ask
78.32
Minimo
78.02
Massimo
78.10
Volume
7
Variazione giornaliera
-0.03%
Variazione Mensile
3.47%
Variazione Semestrale
15.76%
Variazione Annuale
12.93%
