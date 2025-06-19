КотировкиРазделы
JHML
JHML: John Hancock Multifactor Large Cap ETF

78.02 USD 0.02 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JHML за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.02, а максимальная — 78.10.

Следите за динамикой John Hancock Multifactor Large Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Какова цена акций JHML сегодня?

John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) сегодня оценивается на уровне 78.02. Инструмент торгуется в пределах -0.03%, вчерашнее закрытие составило 78.04, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JHML в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям John Hancock Multifactor Large Cap ETF?

John Hancock Multifactor Large Cap ETF в настоящее время оценивается в 78.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.93% и USD. Отслеживайте движения JHML на графике в реальном времени.

Как купить акции JHML?

Вы можете купить акции John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) по текущей цене 78.02. Ордера обычно размещаются около 78.02 или 78.32, тогда как 7 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JHML на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JHML?

Инвестирование в John Hancock Multifactor Large Cap ETF предполагает учет годового диапазона 58.38 - 78.54 и текущей цены 78.02. Многие сравнивают 3.47% и 15.76% перед размещением ордеров на 78.02 или 78.32. Изучайте ежедневные изменения цены JHML на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции John Hancock Multifactor Large Cap ETF?

Самая высокая цена John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) за последний год составила 78.54. Акции заметно колебались в пределах 58.38 - 78.54, сравнение с 78.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику John Hancock Multifactor Large Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции John Hancock Multifactor Large Cap ETF?

Самая низкая цена John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) за год составила 58.38. Сравнение с текущими 78.02 и 58.38 - 78.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JHML во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JHML?

В прошлом John Hancock Multifactor Large Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 78.04 и 12.93% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
78.02 78.10
Годовой диапазон
58.38 78.54
Предыдущее закрытие
78.04
Open
78.04
Bid
78.02
Ask
78.32
Low
78.02
High
78.10
Объем
7
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
3.47%
6-месячное изменение
15.76%
Годовое изменение
12.93%
