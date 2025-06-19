- 概要
JHML: John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHMLの今日の為替レートは、-0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり77.81の安値と78.02の高値で取引されました。
John Hancock Multifactor Large Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
JHML株の現在の価格は？
John Hancock Multifactor Large Cap ETFの株価は本日77.97です。-0.09%内で取引され、前日の終値は78.04、取引量は9に達しました。JHMLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
John Hancock Multifactor Large Cap ETFの株は配当を出しますか？
John Hancock Multifactor Large Cap ETFの現在の価格は77.97です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.85%やUSDにも注目します。JHMLの動きはライブチャートで確認できます。
JHML株を買う方法は？
John Hancock Multifactor Large Cap ETFの株は現在77.97で購入可能です。注文は通常77.97または78.27付近で行われ、9や0.13%が市場の動きを示します。JHMLの最新情報はライブチャートで確認できます。
JHML株に投資する方法は？
John Hancock Multifactor Large Cap ETFへの投資では、年間の値幅58.38 - 78.54と現在の77.97を考慮します。注文は多くの場合77.97や78.27で行われる前に、3.41%や15.68%と比較されます。JHMLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
John Hancock Multifactor Large Cap ETFの株の最高値は？
John Hancock Multifactor Large Cap ETFの過去1年の最高値は78.54でした。58.38 - 78.54内で株価は大きく変動し、78.04と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。John Hancock Multifactor Large Cap ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
John Hancock Multifactor Large Cap ETFの株の最低値は？
John Hancock Multifactor Large Cap ETF(JHML)の年間最安値は58.38でした。現在の77.97や58.38 - 78.54と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。JHMLの動きはライブチャートで確認できます。
JHMLの株式分割はいつ行われましたか？
John Hancock Multifactor Large Cap ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、78.04、12.85%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 78.04
- 始値
- 77.87
- 買値
- 77.97
- 買値
- 78.27
- 安値
- 77.81
- 高値
- 78.02
- 出来高
- 9
- 1日の変化
- -0.09%
- 1ヶ月の変化
- 3.41%
- 6ヶ月の変化
- 15.68%
- 1年の変化
- 12.85%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8