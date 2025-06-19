クォートセクション
通貨 / JHML
JHML: John Hancock Multifactor Large Cap ETF

77.97 USD 0.07 (0.09%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

JHMLの今日の為替レートは、-0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり77.81の安値と78.02の高値で取引されました。

John Hancock Multifactor Large Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

JHML株の現在の価格は？

John Hancock Multifactor Large Cap ETFの株価は本日77.97です。-0.09%内で取引され、前日の終値は78.04、取引量は9に達しました。JHMLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

John Hancock Multifactor Large Cap ETFの株は配当を出しますか？

John Hancock Multifactor Large Cap ETFの現在の価格は77.97です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.85%やUSDにも注目します。JHMLの動きはライブチャートで確認できます。

JHML株を買う方法は？

John Hancock Multifactor Large Cap ETFの株は現在77.97で購入可能です。注文は通常77.97または78.27付近で行われ、9や0.13%が市場の動きを示します。JHMLの最新情報はライブチャートで確認できます。

JHML株に投資する方法は？

John Hancock Multifactor Large Cap ETFへの投資では、年間の値幅58.38 - 78.54と現在の77.97を考慮します。注文は多くの場合77.97や78.27で行われる前に、3.41%や15.68%と比較されます。JHMLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

John Hancock Multifactor Large Cap ETFの株の最高値は？

John Hancock Multifactor Large Cap ETFの過去1年の最高値は78.54でした。58.38 - 78.54内で株価は大きく変動し、78.04と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。John Hancock Multifactor Large Cap ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

John Hancock Multifactor Large Cap ETFの株の最低値は？

John Hancock Multifactor Large Cap ETF(JHML)の年間最安値は58.38でした。現在の77.97や58.38 - 78.54と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。JHMLの動きはライブチャートで確認できます。

JHMLの株式分割はいつ行われましたか？

John Hancock Multifactor Large Cap ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、78.04、12.85%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
77.81 78.02
1年のレンジ
58.38 78.54
以前の終値
78.04
始値
77.87
買値
77.97
買値
78.27
安値
77.81
高値
78.02
出来高
9
1日の変化
-0.09%
1ヶ月の変化
3.41%
6ヶ月の変化
15.68%
1年の変化
12.85%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8