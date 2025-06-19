报价部分
货币 / JHML
JHML: John Hancock Multifactor Large Cap ETF

77.97 USD 0.07 (0.09%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日JHML汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点77.81和高点78.02进行交易。

关注John Hancock Multifactor Large Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

JHML股票今天的价格是多少？

John Hancock Multifactor Large Cap ETF股票今天的定价为77.97。它在-0.09%范围内交易，昨天的收盘价为78.04，交易量达到9。JHML的实时价格图表显示了这些更新。

John Hancock Multifactor Large Cap ETF股票是否支付股息？

John Hancock Multifactor Large Cap ETF目前的价值为77.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.85%和USD。实时查看图表以跟踪JHML走势。

如何购买JHML股票？

您可以以77.97的当前价格购买John Hancock Multifactor Large Cap ETF股票。订单通常设置在77.97或78.27附近，而9和0.13%显示市场活动。立即关注JHML的实时图表更新。

如何投资JHML股票？

投资John Hancock Multifactor Large Cap ETF需要考虑年度范围58.38 - 78.54和当前价格77.97。许多人在以77.97或78.27下订单之前，会比较3.41%和。实时查看JHML价格图表，了解每日变化。

John Hancock Multifactor Large Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，John Hancock Multifactor Large Cap ETF的最高价格是78.54。在58.38 - 78.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪John Hancock Multifactor Large Cap ETF的绩效。

John Hancock Multifactor Large Cap ETF股票的最低价格是多少？

John Hancock Multifactor Large Cap ETF（JHML）的最低价格为58.38。将其与当前的77.97和58.38 - 78.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JHML在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JHML股票是什么时候拆分的？

John Hancock Multifactor Large Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、78.04和12.85%中可见。

日范围
77.81 78.02
年范围
58.38 78.54
前一天收盘价
78.04
开盘价
77.87
卖价
77.97
买价
78.27
最低价
77.81
最高价
78.02
交易量
9
日变化
-0.09%
月变化
3.41%
6个月变化
15.68%
年变化
12.85%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8