JHML: John Hancock Multifactor Large Cap ETF
今日JHML汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点77.81和高点78.02进行交易。
关注John Hancock Multifactor Large Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
JHML新闻
常见问题解答
JHML股票今天的价格是多少？
John Hancock Multifactor Large Cap ETF股票今天的定价为77.97。它在-0.09%范围内交易，昨天的收盘价为78.04，交易量达到9。JHML的实时价格图表显示了这些更新。
John Hancock Multifactor Large Cap ETF股票是否支付股息？
John Hancock Multifactor Large Cap ETF目前的价值为77.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.85%和USD。实时查看图表以跟踪JHML走势。
如何购买JHML股票？
您可以以77.97的当前价格购买John Hancock Multifactor Large Cap ETF股票。订单通常设置在77.97或78.27附近，而9和0.13%显示市场活动。立即关注JHML的实时图表更新。
如何投资JHML股票？
投资John Hancock Multifactor Large Cap ETF需要考虑年度范围58.38 - 78.54和当前价格77.97。许多人在以77.97或78.27下订单之前，会比较3.41%和。实时查看JHML价格图表，了解每日变化。
John Hancock Multifactor Large Cap ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，John Hancock Multifactor Large Cap ETF的最高价格是78.54。在58.38 - 78.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪John Hancock Multifactor Large Cap ETF的绩效。
John Hancock Multifactor Large Cap ETF股票的最低价格是多少？
John Hancock Multifactor Large Cap ETF（JHML）的最低价格为58.38。将其与当前的77.97和58.38 - 78.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JHML在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JHML股票是什么时候拆分的？
John Hancock Multifactor Large Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、78.04和12.85%中可见。
- 前一天收盘价
- 78.04
- 开盘价
- 77.87
- 卖价
- 77.97
- 买价
- 78.27
- 最低价
- 77.81
- 最高价
- 78.02
- 交易量
- 9
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- 3.41%
- 6个月变化
- 15.68%
- 年变化
- 12.85%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8