JHML: John Hancock Multifactor Large Cap ETF
Der Wechselkurs von JHML hat sich für heute um 0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 77.81 bis zu einem Hoch von 78.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die John Hancock Multifactor Large Cap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
JHML News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von JHML heute?
Die Aktie von John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) notiert heute bei 78.34. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.38% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 78.04 und das Handelsvolumen erreichte 62. Das Live-Chart von JHML zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie JHML Dividenden?
John Hancock Multifactor Large Cap ETF wird derzeit mit 78.34 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 13.39% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von JHML zu verfolgen.
Wie kaufe ich JHML-Aktien?
Sie können Aktien von John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) zum aktuellen Kurs von 78.34 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 78.34 oder 78.64 platziert, während 62 und 0.38% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von JHML auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in JHML-Aktien?
Bei einer Investition in John Hancock Multifactor Large Cap ETF müssen die jährliche Spanne 58.38 - 78.54 und der aktuelle Kurs 78.34 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.90% und 16.23%, bevor sie Orders zu 78.34 oder 78.64 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von JHML.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von John Hancock Multifactor Large Cap ETF?
Der höchste Kurs von John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) im vergangenen Jahr lag bei 78.54. Innerhalb von 58.38 - 78.54 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 78.04 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von John Hancock Multifactor Large Cap ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von John Hancock Multifactor Large Cap ETF?
Der niedrigste Kurs von John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) im Laufe des Jahres betrug 58.38. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 78.34 und der Spanne 58.38 - 78.54 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von JHML live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von JHML statt?
John Hancock Multifactor Large Cap ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 78.04 und 13.39% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 78.04
- Eröffnung
- 78.04
- Bid
- 78.34
- Ask
- 78.64
- Tief
- 77.81
- Hoch
- 78.34
- Volumen
- 62
- Tagesänderung
- 0.38%
- Monatsänderung
- 3.90%
- 6-Monatsänderung
- 16.23%
- Jahresänderung
- 13.39%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8